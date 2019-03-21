Kapalı otopark hizmete girdi

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan ve 17 milyon liraya maal olan 450 araç kapasiteli kapalı otopark tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Yozgat Belediyesi tarafından 2016 yılının Eylül ayında yapımına başlanılan kapalı otopark tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldı. 3 kat ve 450 kapasiteli kapalı otoparkın açılışında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bir eseri daha Yozgat’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yozgat’ta yıllardır süregelen trafik ve otopark sorununu büyük ölçüde azalttıklarını söyleyen Başkan Arslan, “Bütün görev süremiz boyunca izah etmekte en çok zorlandığımız konu otopark konusuydu. Gönlümüz daha önce yapmayı ve bitirmeyi isterdi ama her şey imkan ve zaman meselesi, bugüne nasip oldu açtık. İnşallah hep birlikte huzur içeresinde kullanacağız. Yozgat’ın en önemli bir ihtiyacına daha cevap vermiş olacağız. Şimdi bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Kapalı otoparkımızın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlarla birlikte kapalı otopark gezildi ve vatandaşlara etli pilav ikram edildi.