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Avrupa Kapalı kapıya suç duyurusu
Avrupa

Kapalı kapıya suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 14:43:00 -
Kapalı kapıya suç duyurusu

Almanya’da 4’ü Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği Hanau terör saldırısında yeni bir skandal patlak verdi. Acil çıkış kapısının kapalı tutulması talimatının polis tarafından verildiğinin ortaya çıkmasıyla, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Saldırıda oğlu Hamza'yı kaybeden baba Armin Kurtoviç, suç duyurusunun Darmstadt Savcılığı'na iletildiğini açıkladı. Açıklamalarda bulunan Kurtoviç, "Eğer polis Arena Bar'ın acil çıkış kapısının kapalı tutulması emrini vermeseydi, kurbanların olay yerinden kaçabilme imkanı olurdu" dedi. Arena Bar'ın acil çıkış kapısının kapalı tutulması emrinin polis tarafından verilmesini "skandal" olarak nitelendiren Kurtoviç, "Tüm sorumlular bunun hesabını vermeli" dedi.

Saldırıda oğlu Hamza'yı kaybeden baba Armin Kurtoviç, suç duyurusunun Darmstadt Savcılığı'na iletildiğini açıkladı. SABAH'a açıklamalarda bulunan Kurtoviç, "Eğer polis Arena Bar'ın acil çıkış kapısının kapalı tutulması emrini vermeseydi, kurbanların olay yerinden kaçabilme imkanı olurdu" dedi. Arena Bar'ın acil çıkış kapısının kapalı tutulması emrinin polis tarafından verilmesini "skandal" olarak nitelendiren Kurtoviç, "Tüm sorumlular bunun hesabını vermeli" dedi.

KURBANLAR KAÇAMADI

ALMAN ırkçı terörist Tobias Rathjen'in bara düzenlediği baskından kurtulmak isteyen gençlerin kaçacak yeri olmadığına dikkat çeken Armin Kurtoviç, "Yeni ortaya çıkan bir tanık, Arena Bar'ın acil çıkış kapısının kilitli tutulmasını polisin istediğini söylüyor. Polis, arada sırada bara düzenlediği baskınlarda şüphelilerin arka kapıdan kaçmalarını engellemek için vermiş bu talimatı. Ama bu talimat, masum insanların ölmesine neden oldu" dedi. Kurtoviç, iddiaların mutlak suretle incelenmesini istedi.

DAVA AÇILACAK MI?

DARMSTADT Savcılığı'nın suç duyurusunu inceleyip dava açılmasını kararlaştırması durumunda hem barın sahibi, hem de talimatı veren polisler yargı önünde hesap verecek. Bu talimatı verenlerin ve bar sahibinin "ihmalden dolayı ölüme sebebiyet vermek" iddiasıyla yargılanabileceği belirtiliyor. 19 Şubat 2020'de meydana gelen terör saldırısında ırkçı Tobias Rathjen iki Türk işletmesine yaptığı silahlı baskında 9 kişiyi öldürmüş, ardından da annesini vurup intihar etmişti.

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