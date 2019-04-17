Kapalı eczaneye kurşun yağdırdılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar kapalı bir eczaneyi tüfekle kurşun yağmuruna tuttular.

Alınan bilgiye göre; saat 22.30 sıralarında, Ayvalık’ın en kalabalık mahallelerinden Aliçetinkaya’da hizmet veren bir eczaneye, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce tüfekle 3 el ateş edildi.

Gecenin sessizliğinde tüm mahalleyi ayağa kaldıran olayda, beyaz renkli olduğu iddia edilen özel bir otomobilin, kapalı haldeki eczanenin önüne geldiği ve aracın içerisinden bir tüfekle ateş edilerek tüm camların kırıldığı iddia edildi.

Olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hemen harekete geçerek henüz plakasının belirlenemediği, sağ arka farının yanmadığı ve yan tarafında siyah kuşakların bulunduğu beyaz renkli otomobili her yerde aramaya başladı.

Kimliği meçhul kişi yada kişilerin söz konusu eczaneye neden tüfekle saldırmış olabilecekleri ise netlik kazanmadı.