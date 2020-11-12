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Korona Virüs Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği açıklandı
Korona Virüs

Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği açıklandı

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma sonucu, kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 01:18:00 -
Kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediği açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayati önem taşıyan maskelere ilişkin ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılar, kapaklı maskelerin virüsü filtrelemediğini tespit etti.

Çalışma kapsamında, N95 ismiyle bilinen kapaklı maskeler incelendi. İncelemeler sonucu bu maskelerin, solunan hava akışlarının kaçmasına izin verdiği anlaşıldı.

Hava akışı modellerini filme almak için yüksek hızlı kayıt yapabilen kameralar kullanan araştırmacılar, valfsiz bir maskeden ve valfli bir maskeden gerçekleşen solunumları kaydetti.

Valfsiz maskelerin solunan nefesteki damlacıkların çoğunu başarıyla filtrelediği ve böylece koronavirüs bulaşma riskini azalttığı gözlemlendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maryland Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Matthew Staymates, "Maskelerin salgın sırasında ilk olarak hedeflediği nokta giyenin nefesini filtre etmektir. Kaydettiğimiz videoları yan yana getirdiğimizde çok çarpıcı sonuçlara ulaştık. Bu videolar, valflerin havanın maskeyi filtrelenmeden terk etmesine nasıl izin verdiğini gösteriyor. Bu da maskenin amacını bozuyor" ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, Physics of Fluids dergisinde yayınlandı.

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