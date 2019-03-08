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Kapaklar çöp değil, tekerlekli sandalye olacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin başlattığı ’Kapaklar çöp değil, umut olsun’ kampanyasına ilçedeki kurum ve okulların destekleri sürüyor.

08 Mart 2019 Cuma 10:38
Kapaklar çöp değil, tekerlekli sandalye olacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin başlattığı ’Kapaklar çöp değil, umut olsun’ kampanyasına ilçedeki kurum ve okulların destekleri sürüyor.


Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek amacıyla başlattığı ’Kapaklar çöp değil, umut olsun’ kampanyasına son olarak Atatürk İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfı ve Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri de destek verdi.


Şu ana kadar yaklaşık 120 kilo kapak topladıklarını söyleyen Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen, “Mayıs ayı sonuna kadar tekerlekli sandalye için gerekli kapağı toplayacağımızı umuyoruz. Başlattığımız kampanya sayesinde hem plastik kapakları toplayıp çevreyi temizlemiş, hem de ihtiyaç sahibi engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye temin etmiş olacağız. Kampanyamız halen devam etmektedir. Kampanyaya verdikleri kapak desteklerinden dolayı duyarlı ilçe halkına, kurumlarımıza ve okullarımıza çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:38
  1. doğa

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