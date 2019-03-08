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Kapadokya’yı bir ayda 128 bin 955 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Şubat ayında 128 bin 955 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 12:19
Kapadokya’yı bir ayda 128 bin 955 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Şubat ayında 128 bin 955 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.


Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Şubat ayında 128 bin 955 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 128 bin 955 turist ziyaret etti. Turistlerden 61 bin 494’ü Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret ederken, 27 bin 214’ü Kaymaklı yer altı şehrini, 19 bin 806’sı ise Derinkuyu yer altı şehrini ziyaret etti.


Kapadokya bölgesini 2018 Şubat ayında ise 110 bin 289 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:19
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