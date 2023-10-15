  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Kapadokya’ya tatile gelmişti Nikolina Vukman Müslüman oldu Onun adı artık Aylin
İSLAM

Kapadokya’ya tatile gelmişti Nikolina Vukman Müslüman oldu Onun adı artık Aylin

Yeniakit Publisher
2023-10-15 09:03:00 -
Kapadokya’ya tatile gelmişti Nikolina Vukman Müslüman oldu Onun adı artık Aylin

Nevşehir'de Hırvat genç kız İslam'ı seçti Hırvatistan vatandaşı Nikolina Vukman, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Nevşehir'de gezmek için geldiği Kapadokya'da, bir süredir araştırdığı İslam dininden etkilenen Hırvatistan vatandaşı Nikolina Vukman(20), Müslüman olmak için Ürgüp Müftülüğüne başvuruda bulundu.

 

Müslümanlığı seçti

Vukman için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Törende, İlçe Müftüsü İsmail Karadavut Vukman'a, İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni adı 'Aylin'

Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Vukman, "Aylin" ismini aldı.

Duanın okunduğu törende Karadavut, Aylin'e ihtida belgesi ve İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ile ilmihal hediye etti.

Romanya vatandaşı kadın, Bursa'da Müslüman oldu
Romanya vatandaşı kadın, Bursa'da Müslüman oldu

Yerel

Romanya vatandaşı kadın, Bursa'da Müslüman oldu

Ateizmden dönüp Müslüman oldu! 'Ne etkiledi bizi?'
Ateizmden dönüp Müslüman oldu! 'Ne etkiledi bizi?'

İSLAM

Ateizmden dönüp Müslüman oldu! 'Ne etkiledi bizi?'

Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Yaşam

Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Uşak’ta yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Uşak’ta yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Yerel

Uşak’ta yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Rus turist Ayasofya Camii'nde böyle Müslüman oldu
Rus turist Ayasofya Camii'nde böyle Müslüman oldu

Yerel

Rus turist Ayasofya Camii'nde böyle Müslüman oldu

Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata Müslüman oldu...
Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata Müslüman oldu...

Yerel

Polonya vatandaşı Prymel Barbara Beata Müslüman oldu...

Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!
Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!

Yaşam

Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!

İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti
İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

Dünya

İspanyol kadın Müslüman olduktan sonra o ülkeye göç etti

İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu
İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu

Yaşam

İngiliz kadın Aksaray'da Müslüman oldu

Nişanlısıyla Trabzon'a gelmişti: Cindy Maylene, Müslüman oldu
Nişanlısıyla Trabzon'a gelmişti: Cindy Maylene, Müslüman oldu

Gündem

Nişanlısıyla Trabzon'a gelmişti: Cindy Maylene, Müslüman oldu

Müslüman oldu! Göz yaşlarını tutamadı
Müslüman oldu! Göz yaşlarını tutamadı

Yaşam

Müslüman oldu! Göz yaşlarını tutamadı

Filipinli Arjenney Müslüman oldu, bakın hangi ismi aldı
Filipinli Arjenney Müslüman oldu, bakın hangi ismi aldı

Yerel

Filipinli Arjenney Müslüman oldu, bakın hangi ismi aldı

İslam dinini seçti: İslam'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum diyerek açıkladı! Makedonyalı genç Müslüman oldu
İslam dinini seçti: İslam'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum diyerek açıkladı! Makedonyalı genç Müslüman oldu

Aktüel

İslam dinini seçti: İslam'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum diyerek açıkladı! Makedonyalı genç Müslüman oldu

İslam karşıtı örgütte çalışırken Müslüman oldu! 'Babam vazgeçmem için Ferrari aldı!'
İslam karşıtı örgütte çalışırken Müslüman oldu! 'Babam vazgeçmem için Ferrari aldı!'

Dünya

İslam karşıtı örgütte çalışırken Müslüman oldu! 'Babam vazgeçmem için Ferrari aldı!'

Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu
Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu

Aktüel

Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23