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Kapadokya'daki sıcak hava balonu işletmelerine soruşturma

Rekabet Kurumu, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ve acente hizmeti veren 30 firmaya soruşturma açtı

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:26
Kapadokya'daki sıcak hava balonu işletmelerine soruşturma

NEVŞEHİR (AA) - Rekabet Kurumundan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ve acente hizmeti veren 30 firmaya soruşturma açıldığı bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ'nin, bölgede sıcak hava balonu işletmelerinin uçuşlarını kiraladığı, kendi otel ve acenteleri dışındaki otel ve acentelerin müşterilerine balon uçuş hizmeti vermemek suretiyle rakiplerini dışladığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulunca karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin 15 Kasım 2018 tarihli toplantıda müzakere edildiği, bulguları ciddi ve yeterli bulunarak, 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 30 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bölgedeki balon sektöründe tekelleşme olduğu ve sıcak hava balon turlarına katılmak isteyen turistlerin yer bulmakta sorun yaşadığı iddiasıyla Rekabet Kurumuna şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SGHM) hava koşullarının uygun olması halinde verdiği izinle yapılabilen sıcak hava balon turunda, günlük en fazla 150 balonun uçuşuna onay veriliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:26
  1. Kapadokya
  2. Nevşehir
  3. Rekabet Kurumu
  4. sıcak hava balon işletmeciliği

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