Kapadokya’daki otel yıkımı tamamlandı Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları’na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları’na yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımı tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme’de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından Peribacaları’nın yakınına yapılmak istenen otel inşaatının yıkımı tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.