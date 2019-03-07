Kapadokya’da yıkım çalışmaları devam ediyor Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bugün 2 bağ evinin daha yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi. Kapadokya bölgesinde bugün yapılan yıkımların ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 39’a ulaştı.

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