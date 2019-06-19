Kapadokya’da yeraltı şehrini su bastı Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeraltı şehri su altında kaldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeraltı şehri su altında kaldı.

Nevşehir’de özellikle dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında köy merkezini sel basmasının ardından Ürgüp ilçesinde bulunan Mazı yeraltı şehrini de su bastı. AFAD ekipleri tarafından yeraltı şehrinde bulunan sel suları temizleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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