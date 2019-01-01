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Kapadokya'da yeni yıl kutlamaları

Yerli ve yabancı turistler, yeni yılı kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı

01 Ocak 2019 Salı 00:46
Kapadokya'da yeni yıl kutlamaları

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, yeni yılı peri bacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Ürgüp, Avanos ilçeleri ile Göreme, Çavuşin ve Uçhisar beldeleri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki eğlence merkezlerinde düzenlenen programlara katılan turistler, yeni yıla eğlenerek girdi.

Turistik tesislerin bulunduğu alanlarda yılbaşı gecesi yapılan ışıklandırmalar ve süsler, güzel görüntüler oluştururken bazı konuklar, eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında ısınarak eğlendi.

Uçhisar beldesinde peri bacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen havai fişek gösterisi, karla kaplı Kapadokya manzarasına renk kattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:46
  1. Kapadokya
  2. Nevşehir
  3. turistler
  4. yılbaşı kutlamaları

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