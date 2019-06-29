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Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyesine sevgi duvarı oluşturdu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
Kapadokya’da turistler sevgi duvarı oluşturdu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyesine sevgi duvarı oluşturdu.


Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan çanak atölyesini ziyarete giden yerli ve yabancı turistler sevgi duvarı oluşturdu. Yaklaşık 20 yıl önce başlatılan bu uygulama sonrasında iş yerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Kapadokya ile ilgili görüşlerinin yanı sıra, aşklarını, sevgilerini ve dünya barışı ile ilgili görüşlerini yazmış oldukları kağıtları duvara asarak gösteriyor.


İş yeri sahibi Ferhat Akcan sevgi duvarını çanak atölyesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin başlattığını ifade ederken 20 yıl önce başlatılan bu uygulama sonrasında sevgi duvarına yaklaşık 5 bin yazılı kağıt olduğunu söyledi. Akcan, “Bu ilk etapta iş yerimize gelen arkadaşlar ben buraya yazı yazabilir miyim, iş yerinizi çok sevdik dediler.Bizde o gün yazı yazıp asmalarına izin verdik. Sonrasına iş yerimizde böyle bir akım başladı ve iş yerimizde sevi duvarı oluşturuldu. Kapadokya hakkında, iş yerimiz hakkında, çiftler aşklarını paylaşarak bize güzel bir koleksiyon oluşturdular. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler duvarımızı gördükten sonra merak edip soruyor. Burada neler yazıyor diye bizde gerekli bilgileri verdikten sonra kendileri de yazmak istediklerini ifade ederek yazılarını burada paylaşıyorlar” dedi.


“20 yıllık gelenek”


Çanak atölyesi sahibi Ferhat Akcan bu uygulamanın yaklaşık 20 yıl önce başladığını ifade ederken, “İş yerimizde ki bu uygulama yaklaşık 20 yıl önce başladı ve 3 bin ila 5 bin kağıt sevgi duvarına asıldı. Her gelen müşteri soruyor zaten. Dünya barışına bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
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