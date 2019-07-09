Kapadokya’da turist sayısı yüzde 71 arttı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, Haziran ayında 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yeraltı kentleriyle Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya’daki tarihi ve turistik merkezlerini Haziran ayı içerisinde 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Haziran ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı yine Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesi’ni 144 bin 556 turist ziyaret ederken, Hacı Bektaş Vali Müzesi’nin 99 bin 705, Kaymaklı yeraltı şehrini 66 bin 127 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

“Haziran ayı turist sayısı yüzde 71 arttı”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini Haziran ayında 428 bin 230 ziyaret ederken geçen yılın aynı döneminde ise bölgeyi 250 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Kapadokya bölgesini geçen yıl Haziran ayına göre bu yıl ziyaret eden turist sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

“2019’da turist sayısı yüzde 26 arttı”

Kapadokya Bölgesini yılın ilk 6 ayında 1 milyon 563 bin 617 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken geçen yılın aynı döneminde ise bölgeyi 1 milyon 235 bin 355 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen ziyaretçi sayısı ise geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 26 artış göstermiş oldu.