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Kapadokya'da sis ve kar güzelliği

Kapadokya'da kar yağışı ve ardından etkili olan sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı- Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede sıcak hava balon turları üç gündür yapılamıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:58
Kapadokya'da sis ve kar güzelliği

NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya bölgesinde kar yağışı ve ardından etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgeyi ziyarete gelen turistler, sis ve beyazın kapladığı peribacaları arasında gezinti yaparken, oluşan masalsı görüntüyü fotoğrafladı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini gösteren sis nedeniyle Göreme ve Uçhisar beldesinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Uçhisar'daki Güvercinlik Vadisi'nin simgesi güvercinlere yem veren turistler, Göreme beldesinde ise çeşitli vadilerde yürüyüş yaptı.

Bölgede ailesiyle gezinti yapan Hint asıllı Amerikalı turist Ani Muntaari, iki gündür çeşitli alanları gezdiği bölgenin manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Türkiye'ye ilk kez geldim ve Kapadokya'yı da görmek istedim. Burada çok eşsiz bir deneyim yaşadım, eğlenceli bir tatil geçiriyoruz. Ülkeme döndüğümde mutlaka arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Bu güzelliği bence herkes görmeli." dedi.

Eşi Meenashki Muntaari ise beyazlar içindeki peribacalarının aynı zamanda sisle kaplanmasının ortaya eşsiz görüntüler çıkardığına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı. Muntaari, "Sanki bulutlar yere eğilmiş gibi büyüleyici bir görüntü ile karşılaştık, etkilendim." diye konuştu.

Turistlere bölgeyi anlatan profesyonel turist rehberi Şükrü Seçkin de Kapadokya'nın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığını söyledi.

Turistlerin, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerine karşı meraklı yaklaştıklarını anlatan Seçkin, "İlkbaharda ağaçların çiçek açması, yazın yeşile, sonbaharda sarıya, kışın da beyazlara bürünen doğada mistik bir görüntü oluşuyor. Dünyanın her tarafından turistler geliyor ve hayran kalıyorlar. Burası dünya üzerindeki eşsiz bir turizm bölgesi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede sıcak hava balon turları da üç gündür yapılamıyor.

Sıcaklığın zaman zaman sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, sisin etkisinin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:58
  1. Kapadokya
  2. kapadokya'da sis
  3. Nevşehir
  4. yabancı turistler

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