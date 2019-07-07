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Kapadokya’da sıcak hava balonlarından muhteşem gösteri

Kapadokya Balon Festivali’nde sıcak hava balonlarının gece gösterisi yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

07 Temmuz 2019 Pazar 00:16
Kapadokya’da sıcak hava balonlarından muhteşem gösteri

Kapadokya Balon Festivali’nde sıcak hava balonlarının gece gösterisi yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.


Kapadokya Balon Festivali’nin dördüncü gününde Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen konser etkinliği öncesinde figürlü sıcak hava balonlarının Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Night Glow Show” gösterisi yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanırken festivale katılan binlerce kişi o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ise festival boyunca geniş güvenlik önlemleri alarak festivale katılanların güvenliğini sağlaması festivale katılanlardan tam not aldı.


Kapadokya Balon Festivali ile ilgili açıklamada bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Bu akşam Kapadokya balon festivalinin dördüncü akşamını yaşıyoruz. Artık bizim açımızdan final bir akşamı oluyor. 3 gündür hem konserlerimiz hem gösterilerimize vatandaşlarımız büyük teveccüh gösteriyor. Alanı görüyorsunuz. Festival alanını vatandaşlarımız hınca hınç dolduruyorlar. B uda bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.Bizim buradaki temelamacımız hem Ürgüp’ümüzü hem Kapadokya bölgemizi hem de Türkiye’mizi hem yurt içi hem de yurt dışında daha iyi nasıl tanıtabilirizi çıkmış olduğumuz bir hikayeydi. Hamd olsun büyük bir özveri ile çalışan ekip arkadaşlarımıza iş birliği yaptığımız Voyager Balloons sahipleri Halis Aydoğan ve Tevfik Ölmez’e teşekkür ederim. Ortaya güzel bir sinerji çıktı. Şuan hem balon uçuşları ile hem görsel şölenlerimiz ile hem ulusal hem de uluslararası basından da büyük ilgi gördü” dedi.


Voyager Balloons sahiplerinden Halis Aydoğan ise Kapadokya balon festivalini night glow Show ile taçlandırdık dedi. Aydoğan, “İlk üç gün hava akşamları rüzgarlı olduğu için Night Glow Show gösterileri istediğimiz gibi olmamıştı. Ama bu akşam 9 balonumuz ile beraber night glow gösterimiz tam bir şölen haline gelecek. Konserimiz ile beraber bunu taçlandırarak Türkiye’de ilk örneğini gösterdiğimiz Kapadokya Balon festivalini night glow gösterileri il taçlandıracağız. Kapadokya Balon festivaline yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Kapadokya zaten sıcak hava balonunun başkenti idi bunu da festival ile taçlandırmış olduk” diye konuştu.


Ürgüp’te düzenlenen "Night Glow Show" gösterisine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.


Kapadokya balon festivali yarın sabah Göreme’de yapılacak olan final ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 00:16
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