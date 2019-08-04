Kapadokya’da sıcak hava balon turları iptal edildi Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan, aynı zamanda sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.