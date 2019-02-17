Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da, İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke'ye ait 2 katı kaçak 3 katlı yapının bazı bölümleri yıkıldı.

Kapadokya'da, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapıların yıkımına devam ediliyor.



Uçhisar beldesinde turistik Güvercinlik Vadisi'ndeki 2 katı kaçak 3 katlı taş yapının bulunduğu alanda yıkım çalışması yapıldı.

Uçhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin alandaki incelemesinin ardından ilk katı konut olarak kullanılan yapının bahçe duvarı ve taş ekmek fırını iş makinesiyle yıkıldı.

Kaçak yapılan iki ve üçüncü katında gerçekleştirilecek yıkımın alt katlara ve vadideki doğal yapılara zarar verme ihtimalini göz önünde bulunduran yetkililer, söz konusu katların işçilerce blok blok söküleceğini tutanak altına aldı.

Yapının sahibi İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke, yıkımın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde belediye başkanı seçildiği takdirde sit alanındaki yapılaşmalara müsaade etmeyeceğini belirterek, "Uçhisar beldesi dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Bu görev seçimde bana verilirse sözünü veriyorum sit alanında en ufak bir tecavüzü affetmem. Yıkılan bu duvar ve ocağı yaklaşık 17 yıl önce babamla yapmıştık." diye konuştu.

Yıkım çalışması sırasında jandarma tarafından güvenlik tedbiri alındı.

Yetkililer, Uçhisar ve Göreme beldelerinde ikişer, Ürgüp ilçesi, Ortahisar beldesi ve Çavuşin köyünde birer yapının yıkım işleminin tamamlandığını belirtti.