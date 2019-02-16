0553 313 94 23

Kapadokya’da otel inşaat yıkımı durduruldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
Kapadokya’da otel inşaat yıkımı durduruldu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durduruldu.


Otel inşaat yıkım çalışmalarına Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından görevlendirilecek bir mimarın yapacağı incelemeler sonrasında yıkımın kepçe ile mi yoksa elle mi yıkılacağı kararının verilmesinin ardından yıkım çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne Büyük Sinagogu” görücüye çıkıyor
    1. "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne..
    2. (Düzeltme) Kapadokya’da otel inşaat..
    3. Esed rejiminden İdlib'e yoğun..
    4. Yangında 102 yaşındaki kadını..
    5. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u..
    6. Doğu Anadolu'da kış
    7. Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    8. Kartepe'de kar kalınlığı 130..
    9. Bostanlı’ya yeni nefes
    10. IKBY'den flaş İran kararı! Durduruldu
    11. Asya ülkesini sarsan facia! Ölüler var
    12. İstanbul’daki fuhuş operasyonunda..
    13. Akademisyenlerden sokakta çalıştırılan..
    14. Maddi sıkıntılarla başladı, mesleği..
    15. Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
    16. İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı..
    17. Niğde Belediye Başkanı Özkan Millet..
    18. Niğde Belediye Başkanı şehit ailesini..
    19. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı..
    20. Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü