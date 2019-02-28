Kapadokya’da kışın sanatı Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi Kapadokya Bölgesinde her mevsimin ayrı bir güzelliği yaşanıyor. Kapadokya Bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken kar yağışıyla birlikte peribacalarının kartpostallık görüntüler vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Bölgeyi kışın ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ise karlarla kaplı peribacalarının bol bol fotoğraflarını çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.