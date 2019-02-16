Kapadokya'da ilgnç detay! İP ve CHP'nin ortak adayından kaçak otel

Türkiye'nin doğa harikalarından biri olan Kapadokya'daki peri bacalarının yakınında gerçekleşen kaçak yapıların yıkımına başlanırken, yıkılacaklar arasında İYİ Parti ve CHP'nin ortak belediye başkan adayı olan Mehmet Türke’nin de oteli bulunduğu öğrenildi.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve İP ile CHP’nin ortak belediye başkan adayı olan Mehmet Türke’nin de Uçhisar’da vadi içerisinde kaçak otel inşaatı yaptırdığı tespit edilirken otelin yıkılacak yerler arasında bulunuyor.

CHP'nin tavrı merak konusu

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaaslan’ın da tarafından gündeme getirilen peribacalarında yapılaşma haberinin ardından kaçak yapılarla ilgili CHP olarak mücadele edeceklerini ve kaçak yapı yapanlar hakkında, izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarının söylemesinin ardından İP ve CHP’nin ortak adayı olan Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke hakkında da suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı ise merak konusu oldu.