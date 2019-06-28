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Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin mescidi bulundu

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı ve halen ilk günkü özelliğini koruyan mescit ve mihrabı bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 10:25
Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin mescidi bulundu

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı ve halen ilk günkü özelliğini koruyan mescit ve mihrabı bulundu.


Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Açıksaray ören yeri içerisinde Hacı Bektaş Veli’nin 800 yıl önce kullandığı mescit gün yüzüne çıktı. Gülşehir ilçesinde bulunan 9.ve10.yüzyıllarda Romalılar tarafından piskoposluğun işlendiği Açıksaray ören yerinde 13.yüzyılda ise Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş Veli tarafından ise burada kültür elçiliği yapmaya başladığı dönemde kullandığı mescit ve içerisinde bulunan mihrabın ilk günkü özelliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada Açıksaray ören yerinde bulunan Hacı Bektaş Veli’nin mescidinin tanıtılması için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını söyledi. Çiftçi, “Şuan Gülşehir ilçemizin önemli turistlik merkezlerinden olan Açıksaray’dayız. Açıksaray 9 ve 10.yüzyıllarda kaya kiliseleri ile Roma dönemine ait piskoposluğun işlendiği bir yer. Daha sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelmesi ve burada kültür elçiliği yaptığı dönemlerde ilçemizde burayı da ziyaret ederek burada bulunan bu mescidi kullanmışlardır. Burada mescitte yer alan söz konusu mihrapta o dönemin mimarisini andırmaktadır. Bu manada ilçemiz ve Açıksaray ören yeri bir nevi kültürlerin buluştuğu, kültür kaynaşmalarının olduğu bir yerdir. Dünya tarihi açısından da Türkiye tarihi açısından da çok önemli bir yerdir. Biz buranın tanıtılması anlamında elimizden geleni yapacağız. Tüm hemşerilerimizi, yurt dışından ve yurtiçinden tüm turistleri buraya bekliyoruz. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çünkü burada bütün insanlar dinlerin ve kültürlerin renklerini bulabilecekleri bir yerdir” diye konuştu.


Hacı Bektaş Veli’ye ait olan mescidin Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Açıksaray ören yerinde bulunduğu ise çeşitli menkıbelerde de yer aldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:25
  1. kültür

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