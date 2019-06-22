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Kapadokya’da doğa harikası ’Gün batımı’

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde gün batımı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızılçukur vadisine akın ediyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
Kapadokya’da doğa harikası ’Gün batımı’

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde gün batımı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızılçukur vadisine akın ediyor.


Kapadokya’da bulunan Kızılçukur Vadisi, gün batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi, Türkiye’de gün batımının en iyi izlenebildiği mekanlar arasında gösteriliyor. Gün batımı sırasında çoğunlukla kızıla, kimi zaman da yeşil renge dönüşen peribacaları ile süslü vadi turistleri büyülüyor. Güneşin son ışıklarını izleyebilmek için Kızılçukur Vadisi’ne gelen turistler, batan güneşle birlikte bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor. Kapadokya bölgesine İstanbul’dan gelen Berna Aslan "Kızılçukur vadisinde gün batımını izlemek harika" dedi. Aslan,“Ben İstanbul’dan geliyorum.Burada gün batımı izlemek inanılmaz bir şey. Buranın değerini bilmek gerekiyor.Burası çok muazzam ötesi bir manzara var” dedi. Kızılçukur vadisinde gün batımını izlemek için bölge insanları ise dünyanın en güzel gün batımı burada izlendiği için her gün gelip izliyoruz. Tüm misafirlerimizi de buraya bekliyoruz" diye görüş belirttiler.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
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