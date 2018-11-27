Kapadokya'da çevre temizliği kampanyası

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarıyla kaplı doğal, kültürel ve tarihi öneme sahip alanlarda çevre temizliği kampanyası başlatıldı.

Nevşehir Müze Müdürlüğü, Kapadokya Üniversitesi ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) iş birliğinde yürütülen kampanya kapsamında, gönüllü ve öğrencilerin katılımıyla Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, onlarca kişi ellerinde çöp torbalarıyla temizlik yaptı.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'yı gelecek nesillere daha temiz ve korunmuş şekilde teslim edebilmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

İnsanların kültürel ve tarihi varlıkların korunması için daha duyarlı davranmaları gerektiğini dile getiren Dinler, şöyle konuştu:

"İlk olarak Göreme Açık Hava Müzesi'nde başlamak istedik. Çünkü burası Kapadokya'nın kalbi. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yer ve en önemli ören yerimiz. Hem farkındalık oluşturmak hem de bize emanet edilen kültürel mirası gelecek nesillere daha temiz aktarabilmek için çalışma başlattık. İkinci aşamada Paşabağı mevkisini ve daha sonra da belirleyeceğimiz yerleri temizleyeceğiz. Bu sadece bölgenin değil, dünyanın genel bir sorunu. Atıkları çevreye, denize atıyoruz. Sanki kaybolacakmış gibi hareket ediyoruz. Çevre bunları kabul etmiyor. Bazı atıklar on binlerce yıl doğada kalıyor. İnsanlar daha bilinçli olmalı ve çevreyi temiz tutmak için çöplerini çöp kutularına atmalı."

Çalışmada yer alan üniversite öğrencilerinden Mustafa Coşkun da çevre kirliliğinin her geçen gün kanayan bir yara halini aldığını, gönüllüler olarak bu duruma "dur" demek için projeye katıldıklarını söyledi.

Çalışmanın bölgedeki tüm ören yeri ve müzeleri kapsadığını aktaran Coşkun, "Ülkemizdeki tarihi eserlere, kültür varlıklarına, ecdat yadigarlarına, özellikle yerli halkımız tarafından iyi bakılmaması biz kültür bekçilerinin içerisinde adeta bir kanayan yara. Tüm bu kirliliğin, bilinçsizliğin önüne geçmek ve bu farkındalığı tüm Türkiye'de uyandırabilmek için buradayız." dedi.

Gönüllülerden Ecem Balkı ise "İnsanlar yaşadığı çevreyi maalesef temiz tutmuyor. Biz de farkındalık olsun diye böyle bir proje geliştirdik. Daha temiz bir çevre için insanlarımız duyarlı olursa, inanıyorum ki gelecekteki çocuklara daha güzel bir çevre bırakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz da katıldı.

