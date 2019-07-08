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Kapadokya’da çadır festivali düzenlenecek

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen Kapadokya balon festivalinin ardından şimdi de Kapadokya bölgesini keşfetmek isteyenler için ’Üzümfest’ adı altında çadır festivali düzenlenecek.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
Kapadokya’da çadır festivali düzenlenecek

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen Kapadokya balon festivalinin ardından şimdi de Kapadokya bölgesini keşfetmek isteyenler için ’Üzümfest’ adı altında çadır festivali düzenlenecek.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 2019 yılında adeta festivallerin başkenti oldu. Türkiye’de ilk kez Kapadokya bölgesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kapadokya balon festivalinin ardından Ağustos ayında ise Kapadokya bölgesini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler için çadır festivali düzenleniyor. Dünyanın en büyük peribacası manzarası eşliğinde düzenlenecek olan çadır festivali 16 - 18 Ağustos tarihleri arasında Uçhisar’da düzenlenecek. Çadır festivali organizatörü Kübra Satılmış açıklamasında, "Dünyanın eşsiz manzaralarına sahip Kapadokya bölgesini bizimle yeniden keşfetmek isteyen tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. Satılmış, “Kapadokya’da buluşalım Üzümfest’ adı altında 16-18 Ağustos tarihleri arasında çadır konaklamalı bir festival düzenliyoruz. Bununla birlikte aktivitelerimiz olacak. Etkinliklerimizde gün doğumu, gün batımı, vadi yürüyüşlerimiz buradaki seyir noktalarımız ile birlikte yöresel etkinliklerimiz olacak. Akşamları ise ateş başında canlı müziklerimiz ve oyunlarımız olacak. Ayrıca Kapadokya bölgesini doğru bir şekilde düzgün ellerden tanıtmak ve insanlara inanılmaz eğlenceli anılar bırakmak istiyoruz” dedi.



“Çadır festivaline ilgi yüksek”


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde düzenlenecek olan ’Üzümfest’ çadır festivaline Türkiye’nin bir çok ilinden başvurular geldiğini ifade eden Kübra Satılmış, "Festivalimize olan ilginin yüksek olması bizleri çok mutlu etti" dedi. Satılmış, “Düzenleyeceğimiz çadır festivaline geri dönüşümler inanılmaz bir şekilde yüksek. Biz de aslında böyle bir ilgiyi bekliyorduk. İnsanlar Kapadokya’yı gezmek, görmek ve bilmek istiyorlar. Bunu da bizimle birlikte yapmak istedikleri için çok mutluyuz. Dünyanın eşsiz manzaralarına sahip Kapadokya bölgesini bizimle keşfetmeye ve yeni anılar oluşturmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
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