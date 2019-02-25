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Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:04
Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı. Böylelikle geçtiğimiz hafta başlanan kaçak yapı yıkımlarının ardından kaçak yıkım sayısı 24’e ulaştı.



Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımları ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde 1 kaçak yapı, Göreme beldesinde 4 kaçak yapı, Peribacaları’na zarar vermemek amacıyla 2 kaçak yapının ise el işçiliği ile yıkıldığı öğrenildi. Böylelikle bugün yıkılan 7 kaçak yapı ile toplamda bölgede yıkılan kaçak yapı sayısının 24’e yükseldiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:04
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