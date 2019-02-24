Kapadokya’da bugün 3 kaçak yapı daha yıkıldı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında kaçak yapı yıkım sayısı 17’ye yükseldi.24 Şubat 2019 Pazar 17:43
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında kaçak yapı yıkım sayısı 17’ye yükseldi.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugün Göreme Belediyesi ekiplerince Zemi Vadisi’nde bulunan 4 kaçak yapı yıkımı daha gerçekleştirildi. Kapadokya’da bugün yapılan 3 yıkımın ardından ise bölgede kaçak yapı yıkım sayısı 17’ye yükselirken, kaçak yapıların hafta boyunca da yıkımlarına devam edileceği öğrenildi.
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