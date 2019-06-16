Kapadokya’da 39 kaçak yapı için daha yıkım kararı alındı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 39 kaçak yapının yıkımı için karar alındığı öğrenildi.

Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 39 kaçak yapının yıkımı için karar alındığı öğrenildi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde dün 3 yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde bulunan 6 kaçak yapının yıkımlarına devam ediliyor.

“39 kaçak yapı daha yıkılacak”

Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğünce alınan karar sonrasında Nevşehir’in Avanos ilçesinde 10, Ürgüp ilçesinde 9, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 5, Uçhisar beldesinde 2 ve Ürgüp’e bağlı Ortahisar beldesinde 11, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde 2 olmak üzere 39 kaçak yapı için daha yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan yerlerde çalışmaların hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.