Kapadokya'da 23 Nisan coşkusu Nevşehir'de çocuklar sıcak hava balonuna binip klasik arabalarla gezerek eğlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, sıcak hava balonuna bindi, klasik arabalarla bölgeyi gezdi. Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiirler okuyup, halk oyunları gösterisi sunan çocuklar daha sonra meydanda hazırlanan sıcak hava balonuna bindi. İple yere sabitlenen balon yaklaşık 50 metre yükselip, yeniden iniş yaparak alandaki çocuklara ilçeyi kuş bakışı izleme imkanı sundu. Göreme beldesinde ise klasik arabalarla kortej düzenlendi. Belediye tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, klasik arabalarla beldede dolaştırılarak kutlamaların yapılacağı tören alanına götürüldü. Alanda düzenlenen kutlamaları yabancı turistler de izledi. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların günü eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla beldede turistlere yönelik düzenlenen turlarda kullanılan klasik arabalarla çocuklar için kortej düzenlendiğini belirtti. Eren, "Bugün çocukların bayramı, onları eğlendirmek için farklı bir etkinlik yapmayı düşündük ve klasik arabalarla belde içinde ellerinde Türk bayraklarını taşıyan çocuklarımız gezdirildi." dedi.



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