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Kapadokya'da 15 yapı yıkılacak

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş:- "Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak"

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:54
Kapadokya'da 15 yapı yıkılacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtti.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacaklarını dile getiren Aktaş, "Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak." dedi.

Aktaş, daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybetmeden yıkımına başlanılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:54
  1. peribacaları
  2. SİT alanı
  3. yıkım

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