0553 313 94 23

Kapadokya’da 14 kaçak yapı yıkımı tamamlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla tespit edilen 21 kaçak yapıdan 14’ünün yıkımı tamamlandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:51
Kapadokya’da 14 kaçak yapı yıkımı tamamlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla tespit edilen 21 kaçak yapıdan 14’ünün yıkımı tamamlandı.


Kapadokya bölgesinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Komisyonu kararlarınca bugüne kadar tespit edilen 21 kaçak yapının 14’ü ilgili belediyelerce yıkıldı. Kapadokya’da kaçak yapıların yıkım çalışmalarının hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:51
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıyer'de aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
    1. Sarıyer'de aydınlatma direği..
    2. Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı..
    3. FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
    4. YKS başvuru hangi bankaya yatırılacak,..
    5. Maçın ardından
    6. İran Atları Festivali
    7. AK Parti Zonguldak Belediye Meclis..
    8. Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel..
    9. Burnley Tottenham maçı son dakika..
    10. Kadın arkadaşını vurup, intihar etti
    11. Bilkent CYBERPARK'ta mobil uygulamalar..
    12. Dani Alves'in evi soyuldu
    13. Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel..
    14. Voleybol: Efeler Ligi
    15. Ahmet Taşyürek: "Gençlerbirliği’ni..
    16. Krabük'te vahşet! Kediyi tüfekle..
    17. Erkan Sözeri’den hakemlere eleştiri
    18. Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile..
    19. Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a..
    20. Hesarek Kayak Festivali renkli..
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu