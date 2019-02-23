Kapadokya’da 14 kaçak yapı yıkımı tamamlandı Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla tespit edilen 21 kaçak yapıdan 14’ünün yıkımı tamamlandı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla tespit edilen 21 kaçak yapıdan 14’ünün yıkımı tamamlandı.

Kapadokya bölgesinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Komisyonu kararlarınca bugüne kadar tespit edilen 21 kaçak yapının 14’ü ilgili belediyelerce yıkıldı. Kapadokya’da kaçak yapıların yıkım çalışmalarının hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.

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