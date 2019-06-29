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Kapadokya’da 117 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:34
Kapadokya’da 117 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 17 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından alınan kararlar sonrasında 117 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Bölgede bugüne kadar, Avanos’ta 44, Ürgüp ve Ortahisar beldesinde 30, Göreme’de 35 ve Uçhisar’da 8 kaçak yapının yıkımı yapıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:34
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