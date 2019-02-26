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Kapadokya’da 1 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 17:23
Kapadokya’da 1 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi müze yolunda Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapı Göreme Belediyesi ekiplerince yıkıldı.


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugün yıkımı tamamlanan kaçak yapının yıkımının tamamlanmasıyla birlikte Kapadokya bölgesinde yapılan yıkım sayısı 25’e ulaştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:23
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