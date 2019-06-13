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Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Haziran ayı içerisinde çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:38
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Haziran ayı içerisinde çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.


Hizmete girdiği günden beri Nevşehirlilerin kültür sanat dünyasının buluşma noktası haline gelen ve konser, tiyatro, film gösterimi, gösteri, sergi, toplantı gibi etkinliklerle kültür ve sanat hayatının nabzının attığı bir merkeze dönüşen Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Haziran ayında yine çok sayıda etkinlik yapılacak.


Ay sonuna kadar birçok anaokulu, ilkokul ve lisenin yanı sıra Kapadokya Üniversitesi’nin yıl sonu etkinlikleri ve mezuniyet törenlerinin gerçekleştirileceği merkezde 23 Haziran 2019 Pazar günü de ‘Bir Demet Macera’ adlı oyun sahnelenecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:38
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

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