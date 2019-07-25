0553 313 94 23

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:32
Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.


11 ülkeden 15 farklı balon figürünün katıldığı ve her gün 180 balonun havalandığı Türkiye’nin ilk balon festivali olan Kapadokya balon festivalini 4 gün boyunca 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti. Kapadokya bölgesinde peş peşe gökyüzüne yükselen, robot, zeplin, istakoz, arı, bardak, koyun ve benzeri figürlerdeki balonlar gökyüzünde birbirinden güzel görüntüler oluştururken Kapadokya semalarında oluşan bu görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğrafladı.



“Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti”


Türkiye’nin ilk balon festivalini düzenleyen Voyager Balloons sahiplerinden Halis Aydoğan yaptığı açıklamada Türkiye’de ilk kez düzenlenen balon festivaline olan ilgiden son derece mutlu olduklarını kaydederken sabahın erken saatlerinde gerçekleşen balon uçuşlarını 100 bin yerli ve yabancı turistin takip ettiğini söyledi. Aydoğan, “Kapadokya balon festivali Türkiye’de ki ilk balon festivaliydi. Başarılı geçtiğini düşünüyoruz. 11 ülkeden 15 farklı figürlere sahip balon ve bir tane de air shop balon olarak adlandırdığımız hava aracıyla gerçekleştirdiğimiz festivale bölgemizdeki balon firmalarından da yine katılımlar oldu. Aynı zamanda ticari uçuşlarımız da devam etti. Balon festivali boyunca günde uçan balon sayısına baktığımızda 180 balon değişik saatlerde uçuşlar gerçekleştirdi. Balon festivaline gelen ilgiye baktığımızda ilgi düşündüğümüzden de fazlaydı. Festivali 100 binin üzerinde yerli ve yabancı turist takip ederken özellikle sosyal medyadan çok fazla takip vardı. Bu açıdan Türkiye’de ilk kez yapılan balon festivalinin oldukça başarılı geçtiğini düşünüyoruz” dedi.



“Kapadokya balon festivali geleneksel hale gelecek”


Voyager Balloons sahiplerinden Halis Aydoğan, Türkiye’de ilk kez düzenlenen sıcak hava balon festivalini geleneksel hale getireceklerini ifade etti. Aydoğan, “Kapadokya balon festivalini yıllara yayarak geleneksel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Umut ediyoruz ki gelecek sene düzenleyeceğimiz festival daha kapsamlı ve bölgemize daha geniş bir şekilde olacak şekilde festivali yapmayı düşünüyoruz. Daha fazla katılımcıyla birlikte bu görsel şovu tüm yerli ve yabancı misafirlerimize göstermek istiyoruz. Dünyanın değişik noktalarında katıldığım festivalleri göz önünde bulundurursak ulusal medyamızda ve yabancı basında Kapadokya’daki balon festivaline ilgi çok daha fazlaydı. Bu da gösteriyor ki Kapadokya’da düzenleyeceğimiz festival tüm dünyada daha büyük ses getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:32
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli hırsızlık
    1. Alüminyum folyo ve sütyen düzenekli..
    2. Kuzey Kore’nin son füze denemesine..
    3. Vali Deniz, gençlerle buluştu
    4. Erdoğan imzayı attı! 4 bakanlığa..
    5. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    6. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    7. Öğretmenlik ve sağlık alanlarında..
    8. GÜNCELLEME - Van'da bir terörist..
    9. 'Çiçeği burnunda okul' meslek..
    10. Van’da 1 terörist etkisiz hale..
    11. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    12. 'Facebook tüketicilerin tercihini..
    13. Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4..
    14. (Özel) Böyle vahşet görülmedi
    15. Merkez'in kararı öncesi dolarda son..
    16. Geçici ithal edilen araçlara ilişkin..
    17. (Özel) Ölüme terk edilen kaplumbağayı..
    18. Mesleki ve Teknik eğitime destek..
    19. Gelenek devam ediyor
    20. Yer: Ankara... FaceApp ile onlarca..
    21. Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı
    22. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    23. Cahit Turhan: Türkiye'de günde..
    24. Adrasan Sazak Koyunda çöp temizliği
    25. Döviz kurları
    26. Kapadokya balon festivalini 100 bin..
    27. Hayrabolu’da silahlı kavga: 1 yaralı
    28. Uzlaştırmacı eğitimini başarıyla..
    29. Depo yangını 10 saattir söndürülemedi
    30. 'Uluslararası Lider Araştırmacılar..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Canlı yayında gündemi sarsan açıklama: Türkiye'yi işgal etme planları var! Bunu havadan yapacaklar
    Canlı yayında gündemi sarsan açıklama: Türkiye'yi işgal etme planları var! Bunu havadan yapacaklar
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!