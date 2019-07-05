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Kapadokya Balon Festivali muhteşem gösterilerle devam etti

NEVŞEHİR (İHA) – Kapadokya’da Türkiye’de ilk kez düzenlenen Balon Festivali’nin ikinci günü Aslı Güngör konseriyle devam etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:01
Kapadokya Balon Festivali muhteşem gösterilerle devam etti

NEVŞEHİR (İHA) – Kapadokya’da Türkiye’de ilk kez düzenlenen Balon Festivali’nin ikinci günü Aslı Güngör konseriyle devam etti.


Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen Balon Festivali’nin ikinci gününde yapılan ateş gösterisi büyük beğeni topladı. Festivale katılan binlerce kişi, sıcak hava balonları tarafından yapılan ışık gösterilerini heyecanla izleyerek bol bol fotoğraf çekti.



“Kapadokya’da ilk balon pilotuna ödül verildi”


Ürgüp Belediyesi festival alanına düzenlenen programda Gürcistan’dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile başlarken program daha sonra çeşitli ödüllerin verilmesi ile devam etti. Ürgüp Belediyesi tarafından festival alanında düzenlenen programda Kapadokya bölgesinde 1987 yılında ilk kez balon uçuşu yapan balon pilotu Bilge Ezer’e Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından plaket takdim edilirken bu esnada program sunucusu Melis Küçüköner’in düşmesi kameralara yansıdı. Sahnedeki görevlilerin yardımına koştuğu Küçüköner, espirili bir dille, “Düşme anımı çeken varsa lütfen bana göndersin sonra silsin” dedi.



Aslı Güngör coşturdu


Festivalde sahne alan Aslı Güngör ise sevilen şarkılarını festivale katılan binlerce kişi ile birlikte söylerken Güngör yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kaldı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk burada sanatçı Aslı Güngör’e günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.


Kapadokya’da düzenlenen balon festivali yarın sabah Paşabağları’nda 11 ülkeden 15 farklı balonun uçuşuyla devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 00:01
  1. fotoğraf
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  3. konser

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