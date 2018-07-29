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Trump'ın yeni kaos planı! 8 Müslüman ülke ile yeni bir ordu kuracak

ABD'de bazı yetkililer, Trump yönetiminin İran'ın bölgedeki etkinliğini kırmak amacıyla 6 Körfez ülkesi ile birlikte Mısır ve Ürdün'ün de katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını belirtti.

29 Temmuz 2018 Pazar 07:04
Trump'ın yeni kaos planı! 8 Müslüman ülke ile yeni bir ordu kuracak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın bir süredir 6 Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını açıkladı. Açıklamada, ülkeler arasında füze savunması, askeri eğitim, terörle mücadele ile bölgesel ekonomi ve diplomatik bağların güçlendirilmesi gibi konularda daha derin bir işbirliği oluşturulması öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada, kurulacak birliğin İran’ın bölgedeki etkinliğini kırmak ve yayılmasını engellemek amacını taşıdığı da vurgulandı.

Orta Doğu Stratejik İttifakı (MESA) olarak adlandırılan çalışma grubunun 12-13 Ekim tarihlerinde başkent Washington'da yapılması planlanan zirvede tartışılacağı belirtildi. Kurulması planlanan ittifak ile birlikte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Trump yönetimi ile daha yakın çalışarak, Körfez'deki sorunlara ağırlık verecekleri belirtildi.

Önceki ABD hükümetlerinin Körfez ve Arap müttefikleri ile bir ittifak geliştirme girişimleri geçmişte başarısız olmuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 07:04
  1. abd
  2. nato
  3. Arap

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