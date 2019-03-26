Kaos cephesinin 31 Mart hedefi! Kirli planı devreye soktular

Ülkedeki çıkarları için 31 Mart yerel seçimlerini ölüm kalım savaşı olarak gören küresel güçler ile taşeronları FETÖ-PKK, bu sefer muhalefeti de yanlarına alarak kendilerince son darbe için yeni senaryo geliştirdi. ABD ve İsrail destekli üst aklın organize ettiği kaos ittifakı Türkiye’ye karşı atılacak yeni adımları belirledi. Finansal, sosyal ve siyasi kriz çıkartacak adımlar için FETÖ, bünyesindeki teröristlerine ‘taarruz olacak, her şey tamam’ mesajı verdi. FETÖ ile eşgüdümlü hareket eden terör örgütü PKK’nın da elebaşı Abdullah Öcalan’a sözde tecrit bahanesiyle cezaevlerinde başlattığı açlık grevlerinin ölümle sonuçlanması için teröristlerine ‘ölün talimatı’ verdiği belirlendi. Star, her iki karanlık örgütün talimatlarını içeren belgelere ulaştı.

Kripto mesajlar

15 Temmuz hain darbe girişimiyle tüm karanlık yapılanması çorap söküğü gibi gün yüzüne çıkan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sinsi faaliyetlerine 31 Mart yerel seçimlerine günler kala hız verdi. Ele geçirilen belgelere göre teröristlerin halen Pensilvanya’dan aldıkları talimatlar doğrultusunda kaotik eylem yapmaya hazırlandığı, kripto militanlara ve cezaevlerindeki örgüt mensuplarına bu yönde talimatların verildiği belirlendi.

Taarruz olacak

Söz konusu talimatların en çarpıcı olanı ise Çorum’da asker imamı eski öğretmen Mustafa Sarıoğlu’nda ele geçirildi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda FETÖ kapsamında tutuklu bulunan mahrem yapı imamlarından Mustafa Sarıoğlu’nun yazar Stefan Zweig’in ‘Olağanüstü Bir Gece’ isimli romanına bazı talimatlar gizlediği belirlendi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğünce incelenen kitapta bazı sayfalarda bulunan kelimelerin altının çizili olduğu, bazı kelimelerin içerisindeki harflerin ise özellikle altının çizilmiş olduğu görüldü. Altı çizilen harflerin bir araya getirilmesi sonucunda ‘o geceki taarruz olacak’, ‘tarih sayfada’ ve ‘anlaşıldı her şey tamam’ ifadeleri belirlendi.

Üç tarih belirlendi

Çorum TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda kitabın içerisine 3 farklı tarihin gizlendiği belirlendi. Bu tarihlerin ise 11.04.2019, 07.06.2019 ve 04.11.2019 olduğu öğrenildi. FETÖ’nün bu tarihleri işaret ederek teröristlerini diri tutmak ve umut aşılamak için taktik geliştirdiği ve kaos planı için hazırladığı anlaşıldı. Mustafa Sarıoğlu’ndan ele geçen ve örgütün emir ve talimatlarını içeren kripto mesajların deşifre edilmesi üzerine ülke genelinde istihbarat birimlerine bilgi verildi. Özelikle bu tarihlerde FETÖ’ye yönelik alınacak tedbirler de hassas davranılması gerektiği vurgulandı.

PKK intihara zorladı

Yine istihbarat kaynaklarının edinilen bilgiye göre PKK’nın da FETÖ ile eş zamanlı harekete geçtiği belirlendi. Terör örgütünün örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın üzerindeki sözde tecridin kaldırılması bahanesiyle başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine katılanlara ‘feda eylemleri yapın’ talimatı verdiği öğrenildi. Buna göre cezaevlerindeki örgüt militanlarının bazı hükümlülere baskı uygulatarak intihar ettirdiği ve geride bıraktığı öğrenildi. Ölen kişilerden geriye kalan sözde mektuplara ise Abdullah Öcalan’a uygulanan sözde tecride karşı yapılan açlık grevlerine sessiz kalınmasını protesto etmek amacıyla yaşamına son verdiği şeklinde cümleler yazıldığı tespit edildi.

Elebaşı Öcalan'a özgürlük adıyla başlatılan sözde 'feda eylemleri' ile PKK'lı teröristler intihara zorlanıyor.

Örgüt kanalından kara propaganda

PKK’nın bu şekilde olabildiğince çok kişiyi cezaevinden ölü bedenleriyle çıkmasını ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde cenazeler üzerinden HDP’ye oy devşirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Şimdiye kadar dört kişiyi ölüme sürükleyen terör örgütünün ölümler üzerinden örgütün televizyon kanalı Sterk tv olmak üzere, sosyal medyadan yoğun bir şekilde propaganda yaptığı kaydediliyor.

Üst akıl ne istiyor?

ABD, İsrail, HDP, CHP, İP ile bazı STK ve finans sektöründen isimlerin de katıldığı ve önemli kararların alındığı görüşmeden sonra önce sebze meyve fiyatlarına tavan yaptırıldı. Bu yöntemle ‘küresel hainler’ toplumda algıyı nasıl kontrol edebileceklerini test ettiler. Seçime bir kaç gün kala ise döviz üzerinden manipülasyon yaparak yeni bir adım attılar. Asıl hedeflerinin ise seçimde bazı önemli yerleri AK Parti’ye kaybettirmek ve ardın bir dizi sözde barışçıl eylemlerle tüm ülkeyi belirsiz kaotik bir sürece sokmak olduğu ortaya çıktı. Gezi kalkışmasında, 17-25 Aralık yargı darbesinde ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde akamete uğratılan alçak oyunun sürdürülmek istendiği arzusunu terör örgütleri ve onların siyasi temsilcileriyle birlikte bu iki cenahı kukla gibi oynatan üst aklın sürdürdüğü anlaşıldı.

Oy için ölüm siyaseti yaptılar

Terör örgütü PKK ile HDP 7 Haziran 2015 seçimlerin de ölü bedenler üzerinden seçim strateji geliştirmişti. Hem Suriye’de ölen PYD’li teröristlerin cenazelerini hem de Türkiye’de güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin cenazelerini il il ve köy köy gezdirerek oy için propaganda yaptırmıştı. Örgütün hem 31 Mart seçimleri hem de seçim sonrası bölgede kaos oluşturmak için aynı taktiği uygulamayı planladığı kaydedildi. (Star)