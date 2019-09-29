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KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu’ndan çarpıcı konuşma: Kanunların uygulamasında insiyatif alınmalı

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Titizlikle hazırlanan kanunlar uygulama süreçlerinde yeterli düzeyde inisiyatif alınmadığında, ne yazık ki vicdanları rahatlatan sonuçlara ulaşılamıyor” dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 19:13
KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu’ndan çarpıcı konuşma: Kanunların uygulamasında insiyatif alınmalı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından, “Yeni Adli Yılın Ajandası Yargı Reformu Strateji” paneli düzenlendi. İstanbul Üsküdar Altunizade Kültür Merkezinde düzenlenen panelde konuşan KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Yargı reformu ile ilgili belirlenen stratejiler ışığında anayasal düzenin en verimli şekilde işleyebilmesi için gerekli görülen iyileştirmeler, yasama yılının en önemli gündem maddeleri arasında yerini almıştır” dedi.

Sağlam adımlarla ilerliyoruz

KADEM’in projeleriyle toplumsal farkındalık uyandırmayı hedeflediğini belirten Gümrükçüoğlu, “Bir sivil toplum kuruluşu olarak, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedeflediğimiz projelerimizle adil bir hukuki düzeni destekliyor ve suçu önleyici-proaktif etkiler oluşturmaya çalışıyoruz.Benimsediğimiz misyon ve adalet anlayışımızın gereği olarak öncelikle kadın ve erkek rollerinin hakkaniyet zemininde tanımlanmasını önemsiyoruz. Kadınların insan haklarına ve eşit fırsatlara erişimlerini desteklemek adına daha sağlam adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vicdanları rahatlatan sonuçlar önemli

Kanunların uygulama süreçlerinin önemine vurgu yapan Gümrükçüoğlu, “Titizlikle hazırlanan kanunlar uygulama süreçlerinde yeterli düzeyde inisiyatif alınmadığında, ne yazık ki vicdanları rahatlatan sonuçlara ulaşılamıyor. Yaşanan aksaklıkların giderilebilmesi için her zaman kadını ve aileyi ilgilendiren süreçlerin takipçisi olacağız. Bu çabamızın devamı niteliğinde olan bugünkü panelimizde ise, yargı sisteminde genel manada demokrasi, insan hakları ve adalet talepleri ışığında yenilenmesi ihtiyaç duyulan konularla ilgili ne gibi dönüşümler öngörüldüğü konuşacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 19:13
  1. İstanbul
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