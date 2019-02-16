TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kanuni Bulvarı Trabzon'un ulaşımında önemli bir görev ifa edecek. Özellikle Trabzon'un doğu-batı istikametinde, kuzey-güney istikametinde hizmet veren yolların trafiğini rahatlatma anlamında şehir içi trafiğinin şehirler arası trafiğinden ayırarak ulaşımı rahatlatmış olacak." dedi.

Bakan Turhan, Trabzon'un Erdoğdu Mahallesi'nde Kanuni Bulvarı çalışmalarının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Turhan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım programında bulunan ve Kanuni Bulvarı olarak da isimlendirilen projenin çalışmalarını incelediklerini söyledi.

Çalışmalarda önemli mesafe alındığını belirten Turhan, "Kanuni Bulvarı, Trabzon'un ulaşımında önemli görev ifa edecek. Özellikle Trabzon'un doğu-batı istikametinde, kuzey-güney istikametinde hizmet veren yolların trafiğini rahatlatma anlamında, şehir içi trafiği şehirler arası trafiğinden ayırarak ulaşımı rahatlatmış olacak." ifadesini kullandı.

Trabzon'un kuzeyinin deniz olduğuna işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Trabzon'un, deniz olması nedeniyle kuzeye doğru açılan yolları yok. Liman şehri. Limandan kaynaklanan trafik, batı bölgesinden doğuya, doğudan batıya gelen şehirler arası, uluslar arası trafik Trabzon'un şehir içi trafiğiyle birleşince şehir geçişinde ulaşım sıkıntı oluyor. Yoğunlaşıyor, zaman kaybı oluyor. Bu trafik sorununu çözmekle şehir içinden oluşan trafikle şehirler arası trafiği birbirinden ayırarak gerek Giresun-Rize istikametinde gerekse güneyde Gümüşhane-Erzurum- Erzincan istikametine, Doğu Anadolu'ya giden yolların trafiği birbirinden ayrılacak ve daha konforlu, rahat bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Bir başka deyişle günlük yaşantısında Trabzonlu hemşehrilerimizin trafikte yaşadığı sorun ve sıkıntılar artık bu yolun, bu projenin hizmete girmesiyle ortadan kalkmış olacak."

- "Projeyi etap etap hizmete açtık"

Turhan, projeyi etap etap hizmete aldıklarını, Yıldızlı-Akyazı kavşağı arasını trafiğe açtıklarını anlatarak Erdoğdu kavşağına kadar olan kesimi yaz aylarında hizmete açmayı planladıklarına işaret etti.

Çalışmaların vardiya usulü gece gündüz devam ettiğini aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Bu kısmı bu yaz ayı başında, yaz aylarında yetiştirdikten sonra geriye kalan kısımda çalışmalar devam ediyor. O kesimde tünellerimiz, viyadüklerimiz var ve kamulaştırmayla ilgili sorunlarımızı da çözdükten sonra inşallah projenin tamamını Çağlayan'a kadar, Boztepe kavşağı, Çukurçayır kavşağı ve devamında Akoluk, Kutlugün, Çağlayan bölgesine kadar olan kesimi 2020 yılı sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla özellikle liman ile Erzurum çıkışı arasındaki Değirmendere kavşağında yoğunlaşmış olan trafiği, şehir içerisindeki trafiği artık eski sahil yolu üzerinden değil, yeni yapılacak Kanuni Bulvarı üzerinden güneye aktarma imkanına sahip olacağız. Bu bölgenin trafiğinin, Trabzon'un şehir geçişindeki trafiğin yüzde 80'ini şehir içi trafiği oluşturuyor. Bu trafiği artık yeni yaptığımız Kanuni Bulvarı ile doğu-batı ve güney istikametine aktarma imkanına sahip olacağız ve yollarımız da trafiğimiz de dolayısıyla insanımızın hayatında önemli bir fayda, kolaylık sağlanmış olacak."

Bakan Turhan'a incelemelerde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.



