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"Kanun" sanatçısından 81 ilde öğrencilere kanun eğitimi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü "Mini Kanun Projesi" kapsamında tüm illerde öğrencilere kanun eğitimi verecek- Göksel Baktagir: - "Benim hayalim kendi ülkemin bu güzel değerlerini birebir gençlere aktarmaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızın bizleri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluşturma isteği var. Bunu ben de çok gönülden arzu ediyorum"

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
"Kanun" sanatçısından 81 ilde öğrencilere kanun eğitimi

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü "Mini Kanun Projesi" kapsamında 81 ilde öğrencilere kanun çalmayı öğretecek.

Baktagir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanunun, Türk musikisinin çok değerli bir enstrümanı olduğunu söyledi.

Türk musikisinin köklü olduğunu vurgulayan Baktagir, Türk Sanat Müziği'nin gelecek kuşaklara küçük yaşta aktarılması gerektiğini anlattı.

Birikimlerini gençlere sunmak istediğini ifade eden Baktagir, "Benim hayalim kendi ülkemin bu güzel değerlerini birebir gençlere aktarmaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızın bizleri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluşturma isteği var. Bunu ben de çok gönülden arzu ediyorum. İnşallah Allah kısmet ederse, Türkiye genelinde bizim o yarınlarımızın güzel ışıklarını, sanata güzellikler katacak genç değerlerle buluşmamız bir manada devrim niteliğinde güzelliklere dönüşür." diye konuştu.

Baktagir, projesini 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattığını bildirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu projenin başlaması konusunda destek verdiğini aktardı.

Gençlerle buluşmak için ciddi çalışmalar yaptığını belirten Baktagir, şöyle devam etti:

"Şuna inanıyorum; Türk musikisi derin bir müziktir. Bizim ülkemizde de köklü bir musikimiz var, bu musikinin bir eğitimi var. Ancak bir taraftan batı müziği eğitimi var ve olmalı. Bunu eşitlemek gerekiyor. İlk önce kendi kültürümüzü ve makamsal yapımızı enstrümanlarımızın referansı ile vermemiz gerekiyor. Bugün o makamsal yapımızın aralıkları herhangi gibi bir Batı müziği enstrümanında yok. Temel eğitimde "Mini Kanun Projesi" çok büyük bir önem taşıyor.

O da bizim makamlarımız hicaz, rast, hüseyni, saba, hüzzam gibi Batı müziğinde olmayan o ince perdeleri o ses aralıklarını biz kanun gibi mandal adı verdiğimiz basit bir tertibat sayesinde çocuklara birebir duyma yoluyla verme imkanına sahibiz. Aynı zamanda bu güzel enstrümanla halk arasında piyano olarak görülen kanun, Batı müziği ezgilerine de icraya uygundur. Her iki müzik türünü kuşatan enstrüman ile aslında en büyük hayalim Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızın sınıflarına referans enstrümanı olarak katabilmek. Bu manada çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Yakında bunun startını alacağız. Bu birikimlerimizi paylaştıkça, bizim köklü müziğimizin güzellikleri temelde verilmiş olacak. Bu beni heyecanlandırıyor. Öz kültürümüzün güzellikleri olması gereken şekilde gençlerle buluşturmalı ki bu manada müfredat çalışmaları var. Bizim emeğimize de saygı duyulmuş oluyor."

Baktagir, en kısa sürede Türkiye'nin tüm illerini gezerek öğrencilerle buluşma arzusu içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
  1. Baktagir
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  3. sanat

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