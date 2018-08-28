Enes Kanter 3 buçuk! Türkiye'ye iade edilmemek için maça gitmeyecek

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e olan aşkını dile getiren, soyadını 'Gülen' olarak değiştireceğini söyleyerek örgüte ve elebaşına olan bağlılığını açığa vuran terörist Enes Kanter, Türkiye'ye iade edilmemek için Londra'ya gidemeyecek.

"INTERPOL BENİ TÜRKİYE'YE İADE EDER"

NBA kulüplerinden New York Knicks oyuncusu Enes Kanter, geçenlerde gazetecilere verdiği bir röportajda, Türkiye'ye geri gönderilme ihtimali çerçevesinde, Londra maçına katılamayacağını söyledi.

Ensonhaber'in haberine göre Kanter, “Türk pasaportum yok, Londra'ya gidersem Interpol orada beni bekliyor olacak. Beni geri gönderecekler çünkü ben ABD vatandaşı değilim, Türk vatandaşıyım. Bu nedenle beni Türkiye'ye geri gönderirler.” dedi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle 2017 yılında Romanya havaalanında gözaltına alınan Kanter’in daha sonra ABD'ye dönmesine izin verilmişti.

Knicks takımı, 17 Ocak 2019'da Londra'daki O2 salonunda Wizards ile oynayacak, ancak Kanter iade edilmesi korkusu nedeniyle maça katılmama kararı verdi. Konuya ilişkin kulüp yöneticilerinin ne diyeceği ise henüz bilinmiyor.