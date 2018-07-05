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Kansersiz bir Ümraniye için kadınlara özel ücretsiz kanser taraması başladı!

Ümraniye Belediye Hizmet Binası Bahçesinde, belediyenin destekleriyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığının başlattığı ve Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğünün denetimleriyle kadınlara özel olarak yapılacak olan kanser taramaları başladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:13
Kansersiz bir Ümraniye için kadınlara özel ücretsiz kanser taraması başladı!

Her alanda büyük bir değişim göstererek çehresi değişen Ümraniye’de insan sağlığı konusundaki yatırımlar da büyük adımlarla devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniye’deki 40-69 yaş aralığındaki her kadın için meme kanseri taraması ve 30-60 yaş aralığındaki her kadın için rahim ağzı kanseri taraması (HPV) ücretsiz olarak Ümraniye Belediye Hizmet Binasının bahçesinde bulunan Mobil Tır’da yapılıyor.

Ümraniye Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı ortaklığında organize edilen kanser tarama çalışmaları 2 Temmuz 2018 itibariyle başladı ve 31 Temmuz 2018 itibariyle sona erecek. Kanser taramasına katılmak isteyen Ümraniyeli kadınların belediye hizmet binası bahçesinde bulunan Mobil Tır’a kimlikleriyle müracaat etmeleri gerekiyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:13
  1. Ümraniye Belediyesi

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