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Kanserle Yaşam Toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde "Kanserle Yaşam Toplantısı" yapıldı.

05 Nisan 2019 Cuma 14:09
Kanserle Yaşam Toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde "Kanserle Yaşam Toplantısı" yapıldı.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem, Üroloji Kliniği’nden Opr. Dr. Mustafa Çağlar ve Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Merve Karamahmutoğlu Cavıldak, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Bafra’da Halk Sağlığı Toplantısı’nda bilgiler verdi.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, kanser tanı ve tedavi süreçlerinin yanı sıra, ailesinde kanser olan bireylerin periyodik kontrollerinin önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Kanserin halk arasında bilinenin aksine erken teşhis ve kontrollerle ölümcül bir hastalık olmaktan çıktığı, gelişen tarama yöntemleriyle tedavisi olan bir hastalık olduğu anlatıldı. Özellikle 6 ayda bir yapılan çok kolay testlerle sağlıklı bir hayat geçirmenin önemine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:09
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