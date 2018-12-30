Kanserle savaşan kadın ihmal kurbanı oldu!

Adana'da 9 yıl önce yakalandığı göğüs kanseriyle mücadele eden 50 yaşındaki ev hanımı Fatma Tekeci, sırtında ağrı olduğu için yaklaşık bir ay önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki doktoruna gitti.

Doktor Tekeci'yi muayene ettikten sonra tomografi çektirmesini söyledi. Tekeci'ye 19 Aralık'a tomografi günü verildi. Tekeci, tomografi çektirip doktora tekrar muayene oldu. Ancak doktor ilaçlı tomografi çektirmesini istedi. Tekeci, tekrar tomografi bölümüne gitti. Burada bir hemşire, ilaçlı tomografi olduğu için Tekeci'ye damar yolu açıp mavi renkte intraket taktı.

Tomografiye giden Tekeci'yi buradaki görevli ise ilaç verileceği için takılan intraketin pembe renkte olması gerektiğini söyledi. Tekeci de tekrar hemşirenin yanına giderek yanlış renkte intraket taktığını söyleyip pembe renkli intraket taktırdıktan sonra tomografi çektirmeye gitti. Burada kadına, damar yolundan ilaç verilmeye başlandı.

Ancak Tekeci'nin eli şişmeye, ağrı hissetmeye başladı. Kadın ağrıdan duramayınca tepki vermesi üzerine ilaç zerk işlemi yarıda bırakıldı ve tomografi çektiremedi. Ağrıdan duramayan Tekeci, hemşireden şikayetçi olacağını söyleyip hasta haklarına ve polise gitti. Ancak elindeki ağrı dayanılmaz hal alınca hastanenin acil servisine başvurdu. Burada doktorlar hastayı görür görmez tomografi için verilen radyoaktif maddenin ilacın damar yolu iyi açılmadığı için deri altına gittiğinden dokulara ve sinire zarar verdiğini belirleyerek hastayı hemen ameliyata aldılar. Bir ameliyat yeterli olmayınca 72 saat sonra ikinci kez ameliyat oldu.

'Elini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı'

Tekeci elini kaybetmekle karşı karşıya kalınca 19 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar hastanede tedavi altında tutuldu. Tekeci, taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek hemşireden şikayetçi oldu. Hastanın şikayeti üzerine hastane yönetimi hemşireyle ilgili idare işlem başlattı.

Tekeci, hastaneye sırtındaki ağrılarını gidermek için gittiğini ancak başına gelmeyen kalmadığını belirterek, "Tomografi bölümüne gittim, hemşire bana önce bir damar yolu açtı, ancak yanlış takmış sonra bir tane daha açtı, diğeri de 'kalsın işlem sonunda ikisini birlikte çıkarırız' dedi. Hemşire çok gergin ve sinirliydi. Ben tomografiye gittim, ilacı verdiler. Hemen elimde ağrı ve şişlik başladı. Ancak ağrıdan duramadığım için hastanenin acil servisine başvurdum doktorlar hemen ameliyata aldılar. 72 saat sonra bir ameliyat daha yaptılar. Eve gelsem elimden olacaktım. Bir hafta hastanede yattım. Hala da ne olacağı belli değil" dedi.

Tekeci, kanser hastası olduğu için sağ kolunu yüzde 100 kullanamadığını, hemşire hatası nedeniyle de sol kolunu da kullanamaz olduğunu ifade ederek, "Ben hemşireden şikayetçiyim. Benim elimin ne olacağı belli değil. Şimdi iki elimi birlikte kullanamıyorum hemşire beni çok mağdur etti. Gelip bir özür bile dilemedi, beni azarlamaya devam etti" diye konuştu.

Hastane yönetimi, sorumlu hemşire ve olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.