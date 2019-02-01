Kanserle mücadeleye online destek

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince, kanser farkındalığını artırarak, doğru ve güncel bilgi noktasında referans kaynak olması amacıyla hayat geçirilen online platform "www.icindeogucvar.com", 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde erişime açılacak.

Dünyanın en önemli halk sağlığı sorunları arasında üst sıralarda yer alan kanser, her yıl binlerce insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

Tanı alan bireyle beraber aile üyelerinin de önemli bir mücadeleye dahil olduğu hastalıkla ilgili, özellikle internet ortamında doğruluğu teyit edilmemiş milyonlarca veriye ulaşmak da mümkün.

Kanserde çoğu zaman hastalar, farkındalığın düşük olması, internet ortamındaki bilgi kirliliği gibi durumlar nedeniyle çoğu zaman geri dönüşü olmayan sorunlarla da karşılaşabiliyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak harekete geçen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, hasta ve yakınlarının kanserle ilgili en doğru ve bilimsel verilere kolaylıkla ulaşabilmeleri hedefiyle "www.icindeogucvar.com" platformunu hayata geçirdi.

İçeriği dernek üyesi sağlık profesyonellerince hazırlanan ve kanser farkındalığının artmasına yardımcı olması planlanan platform, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kullanıcılarının erişimine açılacak.

- "Kanser bütün dünyayı tehdit ediyor"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de en sık görülen kanser tipinin akciğer kanseri olduğunu ve bunun Türkiye'de kansere bağlı ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Akciğer kanserinin günümüzde dünya genelinde yıllık tahmini olarak 1,6 milyon kişinin ölümüne neden olduğuna işaret eden Turhal, kanser türlerinin görülme sıklığı açısından bakıldığında, kadın ve erkekler arasında da farklılıklar gösterdiğini, Türkiye'de erkeklerde akciğer, prostat, kalın bağırsak, mesane, mide ve böbrek, kadınlarda ise meme, tiroid, kalın bağırsak, akciğer, uterus, mide ve over kanserlerinin en sık görülenler arasında yer aldığını aktardı.

Prof. Dr. Turhal, kanserin genetik yatkınlığı olan bir hastalık olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İç ve dış faktörler olsun ya da olmasın kanser, ilk olarak hücre düzeyinde başlar, bir yandan da değişir, yani mutasyona uğrar. Ayrıca genetik değişiklikler yaşam tarzıyla ilintili olarak daha da kötüleşebilir, tütün kullanımı, çevre kirliliği ve kötü beslenme alışkanlıkları, obezite daha büyük tehlike oluşturabilir. Kanser gelişiminde yaşam biçimiyle ilişkili faktörlere ek olarak çevresel faktörler de beklenenden fazla rol oynayabilir ve kanser sıklığının artmasına katkıda bulunabilir. Çevresel faktörleri başlıca iç ve dış ortam hava kirliliği, zararlı gazlar, katkı maddeleri, kimyasal maddeler, radyasyon olarak da sınıflandırabiliriz."

Kanserin günümüzde bütün dünyayı tehdit eden en önemli halk sağlığı problemlerinin başında geldiğini ifade eden Turhal, kanserde en önemli iki unsurun farkındalık ve bu sayede oluşabilen erken tanı olduğunu söyledi.

Turhal, tüm bunlardan yola çıkarak dernek tarafından kanser farkındalığı noktasında bir araştırma yapıldığını, çalışmanın sonuçları kapsamında da "www.icindeogucvar.com" platformunun hayata geçirilmesine karar verildiğini aktardı.

- "Öncelikle amacımız kanseri doğru anlatmak"

Prof. Dr. Turhal, "Günümüzde insanların herhangi bir konuda internet üzerinden yüzlerce farklı kaynağa ulaşması mümkün. Kanser konusunda da toplumun, hasta ve hasta yakınlarının doğruluğu tartışılabilir olan ya da bilimsel verilere dayanmayan bilgilere ulaştığını gözlemliyoruz. Bu nedenle Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince hem kanser farkındalığını artırmak hem de kanser hastaları ve hasta yakınlarının kanserle ilgili aradıkları güncel bilimsel bilgileri bulabilecekleri bir referans kaynak oluşturmak amacıyla bir platform geliştirildi." bilgisini paylaştı.

Platformda, kanser hastalığıyla ilgili bilgilendirmeler, kanserle ilgili merak edilen konulara cevap verebilecek farklı içerik ve videoların yer aldığını belirten Turhal, "Bu platformla amacımız, Türkiye'de kanser farkındalığını artırmak, doğru bilinen yanlışları göstermek ve yeni bir tedavi yaklaşımı olan İmmüno-Onkolojik tedaviler konusunda hasta ve yakınlarını bilgilendirmek." diye konuştu.

Bu platformu oluştururken öncelikli amaçlarının, "Kanser nedir?, "Kanser çeşitleri nelerdir?" gibi sorulara cevap vermenin yanında, bağışıklık sistemi ve İmmüno-Onkolojiyi kanser hastaları ve yakınlarına en yalın ve anlaşılır şekilde anlatmak olduğuna işaret eden Turhal, "Kanserde erken teşhis çok önemli ve farkındalık erken teşhis için ilk büyük adım. 'www.icindeogucvar.com' platformu, hasta ve hasta yakınları için kanser konusunda tam bir referans kaynak." dedi.

- "Kanser bilincinin artmasını hedefliyoruz"

Turhal, platform içerisinde kanser hastalarına beslenme önerilerinden psikolojik durumlarının desteklenmesine kadar tedavinin seyri açısından son derece önemli noktalarda bilgilerin yer aldığına dikkati çekti.

Kanser hakkında birçok kanaldan farklı görüş ve fikirlerle beslenildiğini, çok fazla içerik bombardımanına maruz kalındığını ifade eden Turhal, şunları kaydetti:

"Hasta ve hasta yakınları hastalık konusunda zaman zaman kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. 'www.icindeogucvar.com' platformunu bu bilgi kirliliği ortamında hastaların ve yakınlarının güncel ve en doğru bilimsel bilgiye ulaşacağı bir kanal olarak görüyor, bu nedenle platformu destekliyoruz.

Bu platformu, kanser hastaları ve hasta yakınlarının bir referans kaynak olarak kullanabilecekleri yapıda ve öğrenmeyi kolay kılan iletişim metodolojileri ile sürekli güncel halde tutacağız. Kanser konusunda bilgi kirliliğini azaltarak doğru bilgi, doğru tanı ve doğru tedavi yöntemleri gibi hasta ve hasta yakınlarını ilgilendiren önemli konuların doğru kaynaklardan alınmasını hedefliyoruz. Böylelikle toplumdaki kanser bilincinin giderek artmasını hedefliyoruz."