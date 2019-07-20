0553 313 94 23

Kanseri yendi, maaşı kesildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan, 2000 yılında kanser teşhisi konulan 56 yaşındaki Fisun Ülker, 14 ay önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücünü kaybetmediği gerekçesi ile emekli maaşının kesildiğini iddia etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:51
Kanseri yendi, maaşı kesildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan, 2000 yılında kanser teşhisi konulan 56 yaşındaki Fisun Ülker, 14 ay önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücünü kaybetmediği gerekçesi ile emekli maaşının kesildiğini iddia etti.


Ortaca’da yaşayan ve 2000 yılında kansere yakalanan 56 yaşındaki Füsun Ülker’in önce bir böbreğinin yarısı, sonra rahmi alındı. 2003 yılında da meme kanserine yakalanan Ülker, hastalığın kemiklerine sıçraması sonrası zor günler yaşadı. Kemik erimesi sonrası kemikleri kırılan Ülker’in iki bacağına protez takıldı. 32 ameliyat geçiren Ülker, 2006 yılında malulen emekli oldu. Ülker’in emekli aylığının, 14 ay önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücünü kaybetmediği gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Çalışacak durumda olmadığını söyleyen Fisun Ülker, hastalık sürecinde yüzde 82 iş göremezlik raporu aldığını belirtti.


’Kanseri yendim, maaşımı kestiler’ diyen Ülker; “Bacaklarım dizlerimden kalçalarıma kadar protez. 2 baston olmadan yürüyemiyorum. Bacaklarımın birinde 8, diğerinde 6 vida var. Ağrılarım oluyor. 14 ay önce maaşımı kesip tekrar sağlık raporu almamı söylediler. Yeni aldığım raporda engel durumumun yüzde 60’ın altında olduğu bildirildi. 2 baston olmadan yürüyemiyorum. Tuvalete dahi yardım olmadan gidemiyorum. Bana verdikleri bu raporla çalışabileceğimi söylüyorlar. Emekliliğimi iptal ettiler. Sağlık yardımı alamıyorum" ifadelerini kullandı.


Fisun Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü; “Emeklilik maaşım dışında 900 TL babamdan kalma maaşım vardı. Malulen emeklilik maaşım kesildikten sonra bir de üzerine 12 bin 500 TL borçlu görünüyorum. Her ay maaşımdan 300 TL kesiliyor. Benim ev kiram zaten 650 TL, ben 600 TL ile hem kiramı ödeyip hem de nasıl geçinebilirim"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda 3 kadın yakalandı
    1. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda..
    2. Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç..
    3. Fenerbahçe’de Khedira sesleri
    4. Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya..
    5. Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3..
    6. Fındık mantarı tezgahlarda
    7. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün..
    10. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    11. Mide balonu uygulaması nedir? Mide..
    12. Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için..
    13. Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait..
    14. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Türkiye’ye 3’üncüsü sporcu, milli..
    16. Polonya’da nesli tükenme tehlikesi..
    17. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    18. Bilim adamlarından dikkat çeken buluş!..
    19. Şırnak’ta dev göl keşfedildi
    20. Doğmamış bebeği silahla öldürdü!..
    21. Kozalağın turşusunu kurdu
    22. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    23. Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
    24. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    25. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?..
    26. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin..
    27. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    28. Afrika’nın Fransızları Fransa’ya..
    29. Kazada ölen eşini suçlu edilmesini..
    30. Uyuşturucu şüphesiyle ölüm
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'