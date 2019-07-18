Kansere yenik düşen profesör gözyaşlarıyla uğurlandı Sivas’ta kansere yenik düşen profesör görev yaptığı üniversitede düzenlenen törenle gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sivas’ta kansere yenik düşen profesör görev yaptığı üniversitede düzenlenen törenle gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çelik, yaklaşık bir yıl önce kolon kanseri teşhisi ile tedavi görmeye başladı. 58 yaşındaki Çelik, geçtiğimiz gün içerisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Çelik için uzun yıllar görev yaptığı Fen Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ailesi, mesai arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Törende Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın yaptığı veda konuşması ise törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Prof. Dr. İsmail Çelik’incenazesi Ulu Cami’ye gönderildi. Ulu Cami’de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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