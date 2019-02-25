Kansere yenik düşen polis memuru Hülya Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Kolon kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden polis memuru Hülya Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü, Özdemir için resmi tören düzenledi.

Yaklaşık 1 yıldır Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde kolon kanseri tedavisi gören Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 35 yaşındaki polis memuru Hülya Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Özdemir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi, burada Özdemir için resmi tören düzenledi. Törende, Özdemir’in ailesi ve polis eşi İsmail Özdemir gözyaşlarını tutamadı. Törene, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, diğer protokol üyeleri ile meslektaşları katıldı.

Hülya Özdemir’in ailesine ve tüm Emniyet Teşkilatı’na başsağlığı dileyen Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demirtörende yaptığı konuşmada, “Hülya kardeşimizi Hz. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bizim inancımızda ‘Her nefis ölümü tadacaktır’ hakikati var. ‘Allah yolunda ölenler için ölüler demeyiniz.’ Kardeşimiz gönül verdiği Emniyet Teşkilatı’na büyük bir samimiyetle, gayretle ve disiplinle çalıştı ama amansız hastalık yakasını bırakmadı. Hz. Allah rahmetiyle muamele eylesin” dedi.

Özdemir’in cenazesi Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde Okunan Kur’an-ı Kerim ve Denizli Müftüsü Mehmet Aşık tarafından yapılan duanın ardından Servergazi Fetih Camisindekılınan öğle namazını müteakip Servergazi Mezarlığına defnedildi.