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Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki öğretmen Ezgi Elgin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi

22 Kasım 2018 Perşembe 14:19
Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Başkentte lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ezgi Elgin, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğretmenlik yapan ve bir süredir lösemi nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki Elgin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Ezgi Elgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Elgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bazı Bakanlık yetkilileri katıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:19
  1. Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
  2. Karşıyaka Mezarlığı

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